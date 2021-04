Czarny proszek do zębów Coco Glam

Wspomniany czarny proszek marki Coco Glam to preparat, który pozwala na wybielanie zębów w domowym zaciszu.

Czym jest czarny proszek do zębów?

Nasz bestsellerowy czarny proszek do zębów to produkt służący do ich bezpiecznego wybielania. Co ważne, składniki w nim zawarte są składnikami naturalnymi i organicznymi. Delikatnie, ale skutecznie wybielają szkliwo i oczyszczają jamę ustną. Proszek składa się przede wszystkim z węgla aktywnego, który pochłania zanieczyszczenia i inne szkodliwe substancje, jednocześnie nie ingerując w strukturę zębów. Ponadto, w składzie produktu znajduje się też glinka bentonitowa, która działa wzmacniająco i wybielająco, a także odświeżająca mięta, oraz bogaty w witaminę C i wygładzający powierzchnię zębów ekstrakt z pomarańczy.

W jakich sytuacjach sprawdzi się najlepiej?

Czarny proszek Coco Glam, ze względu na swój naturalny i bezpieczny skład, może być stosowany u osób cierpiących na nadwrażliwość, a także u kobiet w ciąży czy karmiących piersią. Jest prosty i wygodny w użyciu, dzięki czemu z łatwością wybielisz nim zęby w zaciszu własnej łazienki.